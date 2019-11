Abfallberatung im Rathaus

Neulußheim.Die AVR Kommunal versteht sich als modernes Dienstleistungsunternehmen in allen Aufgaben der kommunalen Entsorgungswirtschaft und bietet den Bürgern des Rhein-Neckar-Kreises zahlreiche Serviceleistungen und bürgernahe Kundenbetreuung, heißt es in einer Pressemitteilung.

Als neuen Service wird die AVR in allen Städten und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises persönliche Beratungen vor Ort anbieten. In Rathäusern, auf Wochenmärkten und weiteren Veranstaltungen wird die AVR Kommunal mit einem Infostand präsent sein. Hierbei können Fragen zur Abfallentsorgung, -trennung und -verwertung oder auch zur Müllabfuhr persönlich geklärt werden. Eine Mitarbeiterin der AVR Kommunal berät am Donnerstag, 21. November, von 16 bis 18 Uhr im Rathaus interessierte Bürger. avr

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 20.11.2019