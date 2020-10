Abschied von Bischof Fischer

Neulußheim.Mit einem Hygiene- und Sicherheitskonzept reagiert die evangelische Kirchengemeinde auf den zu erwartenden Andrang beim Trauergottesdienst für Landesbischof i. R. Dr. Ulrich Fischer, der am Dienstag, 27. Oktober, 14 Uhr, in der evangelischen Kirche stattfindet. Der Gottesdienst wird ins Freie übertragen, so dass mehr Menschen von ihm Abschied nehmen können, als die Kirche Platz bietet.

Durch die aktuellen Vorschriften im Zuge der Corona-Pandemie ist die Zahl der Menschen, die an dem Gottesdienst teilnehmen können, ob in der Kirche oder im Freien, auf 500 beschränkt. Auf dem Kirchplatz sind Stühle aufgestellt, wenn diese besetzt sind, werden keine weiteren Personen zu dem Gottesdienst zugelassen.

Zugang zur Kirche oder zum Kirchplatz ist nur über die St.-Leoner-Straße, es gibt zwei Einlasspunkte, an denen es eine Eingangskontrolle gibt – 30 Sicherheitskräfte werden für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Nach den Corona-Sicherheitsvorschriften der Landeskirche werden von jedem Teilnehmer Kontaktdaten – Name, Vorname, Telefonnummer – erhoben.

Es gelten die Sicherheitsvorschriften der Kirche und des Landes – für die Teilnehmer besteht Maskenpflicht.

Ein Kondolenzbuch liegt auf. Die anschließende Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt, weitere Personen sind nicht zugelassen.

Einlass in die Kirche und auf den Platz ist um 13 Uhr, der Gottesdienst beginnt um 14 Uhr. aw

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.10.2020