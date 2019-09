Abschlussparty von „Heiß auf Lesen“

Neulußheim.Die große Abschlussparty der Aktion „Heiß auf Lesen“ findet am Sonntag, 22. September, statt. Sie beginnt um 17 Uhr im Alten Bahnhof. Alle Teilnehmer der Sommerleseaktion, die die Gemeindebücherei veranstaltet hat, sind mit ihren Familien eingeladen. Der Eintritt ist frei. Mit Joachim Hecker kommt ein bekannter Science-Entertainer und Buchautor nach Neulußheim und verwandelt den Alten Bahnhof in „Heckers Hexenküche“. Fragen wie: „Haben Joghurtbecher ein Gedächtnis?“ oder: „Wie kann man mit einem Schlüsselbund Motten abstürzen lassen?“ beantwortet Hecker in seiner einzigartigen Show.

Nach der Science-Show kommt die Lostrommel zum Einsatz. Aus allen Losen, die die Clubmitglieder von „Heiß auf Lesen“ in den letzten Wochen in der Gemeindebücherei abgegeben haben, werden 20 Gewinnerpreise gezogen. Am Ende der Veranstaltung erhält jedes Clubmitglied noch eine „Heiß auf Lesen“-Urkunde.

Mit der Abschlussparty endet die Sommerleseaktion, an der die Gemeindebücherei Neulußheim zum ersten Mal teilgenommen hat. „Heiß auf Lesen“ wird von der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen am Regierungspräsidium Karlsruhe koordiniert. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 19.09.2019