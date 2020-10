Abstand ist nicht einzuhalten

Neulußheim.Die Verantwortlichen des Projekts „Gemeinsam statt einsam“, Pfarrerin Katharina Garben, Gerda Schellenberger und Dr. Ralf Wagner, hatten sich dieser Tage getroffen, um eine Lösung für das beliebte Projekt der evangelischen Kirchengemeinde, das seit 2016, immer Anfang Januar für acht Wochen, einen gemeinsamen Mittagstisch angeboten hat, zu suchen. „Die Corona-Pandemie ist noch lange nicht vorbei“, so Pfarrerin Katharina Garben. Das Infektionsgeschehen nehme ständig zu und kehrt gerade jetzt mit voller Wucht zurück.

Vorschläge, wie den Mittagstisch in kleinerer Form und einem nachfolgenden zweiten Termin anzubieten, scheiteren daran, dass die Abstände nicht eingehalten werden können, nach jedem Essen der Saal desinfiziert werden muss und das zwischendurch empfohlene Lüften nicht gerade zum gemütlichen Mittagessen beiträgt. Das große Küchen- und Helferteam hätte die gesetzlichen Vorgaben der Abstandsregeln in Küche und im Service kaum einhalten können. „Das Virus wirbelt unsere bisherigen Lebensgewohnheiten so ziemlich durcheinander und deshalb sind Achtsamkeit und Rücksicht auf die Schwächeren in unserer Gesellschaft für die Verantwortlichen des Projekts oberstes Gebot“, so Gerda Schellenberger und Dr. Ralf Wagner.

Schweren Herzens muss deshalb in diesen Corona-Zeiten auch die „Gemeinsam statt einsam“-Veranstaltung Anfang 2021 ausfallen. Dennoch gibt es einen kleinen Lichtblick und eine zarte Hoffnung, dass sich die Pandemie in den nächsten Monaten abschwächt und dass das gemeinsame Mittagessen im Sommer unter freiem Himmel zwischen Kirche und Gemeindehaus stattfinden kann, so Pfarrerin Garben. rhw

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.10.2020