Aktion gegen Vermüllung

Neulußheim.In der Umwelt verteilter Müll verschandelt nicht nur die Landschaft, sondern verschmutzt auch die Umwelt. Insbesondere Plastikabfälle zerfallen im Laufe der Zeit in kleine Schnipsel und verseuchen langfristig die Böden. Daher sammeln in vielen Gemeinden Bürger ehrenamtlich Müll ein. Der Verein „Wir für Neulußheim“ greift diese Idee auf und veranstaltet am Samstag, 13. April, von 10 bis 12 Uhr eine Dreck-weg-Aktion. Dafür sucht er noch Helfer.

Treffpunkt ist am Parkplatz der Kindertagesstätte Pusteblume. Abgelaufen werden soll der Feldbereich westlich der Zeppelinstraße und das Umfeld rund um den Tennisplatz und die Kindertagesstätte. Sofern sich genug Helfer finden, soll auch der Bereich rund um den Friedhof gesäubert werden.

Zur besseren Planbarkeit ist eine Anmeldung erwünscht, jedoch keine Voraussetzung. Die Helfer sollten nach Möglichkeit eigene Handschuhe mitbringen. Müllsäcke und Greifzangen werden gestellt. Anmeldungen unter vorstand@wir-fuer-neulussheim.de oder telefonisch bei der Vorsitzenden Ingeborg Bamberg unter Telefon 06205/3 80 31. Weitere Infos beim Stammtisch am Donnerstag, 4. April, um 19 Uhr im Restaurant „La Fontana di Capri“. ib

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 02.04.2019