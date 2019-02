Aktiv in den Gemeinden

Neulußheim.Seine 70. Geburtstag feiert heute Dr. Ulrich Fischer, von 1998 bis 2014 Landesbischof der evangelischen Landeskirche Baden. Der Theologe, er ist seit 2014 im Ruhestand, lebt mit seiner Familie seit 2004 in der Gemeinde.

Fischer wurde 1949 in Stelle, einem Dorf bei Lüneburg, geboren und verbrachte dort zusammen mit seinen vier Geschwistern eine glückliche Kindheit. Nach dem Grundwehrdienst studierte er von 1969 bis 1970 in Göttingen und von 1970 bis 1972 in Heidelberg Theologie. Sein Studium schloss er nach nur sieben Semestern ab, 1976 folgte die Promotion mit einer Arbeit „Studien zur Eschatologie“.

Anschließend war Fischer als Lehrvikar und Pfarrvikar in Sandhausen tätigt, bevor er 1979 Gemeindepfarrer in Heidelberg wurde. Zehn Jahre später, 1989, wurde er Landesjugendpfarrer, 1996 Dekan in Mannheim und schließlich 1998 Landesbischof der evangelischen Kirche Baden. In dieser Funktion wurde er 2014 in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Ruhig ist es um Dr. Fischer nicht geworden, in den Kirchengemeinden der Region ist er ein gerngesehner Prediger, und sein großes Fachwissen bringt er in zahlreichen Vorträgen und Referaten ein.

Fischer ist seit 1973 mit seiner Frau Brigitte, einer Sonderschulpädagogin, verheiratet, das Paar hat drei Kinder und lebt zusammen mit Tochter Susanne auf deren Pferdehof in der Gemeinde.

Den zahlreichen Glückwünschen zu seinem Ehrentag schließt sich die Heimatzeitung an. sz

