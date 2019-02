Alltagsprobleme im Gespräch lösen

© spd

Neulußheim.Gut besucht und geprägt von vielen Themen war der zweite Stammtisch des neu gegründeten Vereins „Wir für Neulußheim“. „Wie funktioniert eigentlich der Gemeinderat, wie kommen Beschlüsse zustande, welche Bedeutung haben die Fraktionen und nicht zuletzt, wie erfolgt die Wahl des Gemeinderats“, waren einige der Fragestellungen, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Bei der Gemeinderatswahl werden keine Parteilisten gewählt, die Wähler können vielmehr – unabhängig von deren Parteizugehörigkeit – genau jenen Personen ihre Stimme geben, die sie für ein Amt im Gemeinderat für geeignet halten. „Die Kommunalpolitik bietet daher eine sehr direkte Form der Demokratie, in der das persönliche Gespräch mit den Kandidaten und später auch mit den Amtsträgern problemlos möglich ist“, so der Verein.

Einig war man sich in der Runde, dass die Kommunalwahl auch vom Wähler eine gewisse Vorbereitung benötigt, könnten doch die in Neulußheim möglichen 18 Stimmen auf eine Vielzahl von Bewerbern verteilt werden. Dafür habe man dann die Möglichkeit, sein direktes Umfeld mitzugestalten.

Ein Dauerthema im Ort, das zeigte sich beim Stammtisch, sei das Parken und der Verkehr. Einerseits störten die vielen am Straßenrand geparkten Pkw, andererseits sei es so, dass in den meisten Haushalten mehr Autos als Stellplätze und nutzbare Garagen vorhanden seien.

Ähnlich verhalte es sich beim häufig Beklagten zu schnellen Fahren. Jeder lege Wert darauf, dass in Wohnstraßen nicht zu schnell gefahren werde. Gleichzeitig seien es oft die Anwohner selbst, die mit zu flottem Tempo in ihren eigenen Straßen unterwegs seien.

Dreck-weg-Tag geplant

Beim Stammtisch wurden unterschiedliche Lösungsansätze diskutiert. So sollte die Gemeinde auf jeden Fall verbindliche Regelungen aufstellen und deren Einhaltung entsprechend kontrollieren. Sinnvoll wäre aber auch, wenn sich die Nachbarn selbst einmal zu einem Vor-Ort-Termin treffen würden, um das Thema Parken und Geschwindigkeit zu besprechen. Bei wechselseitigem Verständnis und entsprechender Rücksichtnahme ließe sich so manches Problem entschärfen.

In Planung befindet sich derzeit die Dreck-Weg-Aktion von „Wir für Neulußheim“. Als Termin wurde Samstag, 13. April, 10 bis 12 Uhr festgelegt. Erfreulicherweise gebe es schon erste Rückmeldungen. ib

Info: Weitere Infos unter www.wir-fuer-neulussheim.de

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 27.02.2019