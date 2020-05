Anmeldung und Maskenpflicht – bald auch in Gotteshäusern

Neulußheim.Die evangelische Kirchengemeinde lädt zum Familiengottesdienst auf ihrem Youtube-Kanal am Sonntag, 3. Mai, 11 Uhr, ein. Die Protagonistinnen des Gottesdienstes Mütze und Zoomie ( Marie und Lena Hammer) werden per Skype ins Studio zugeschaltet. Den passenden Soundtrack spielt Gerhard Müller am Flügel – Filmmusik aus dem Kinokinderfilm der 90er Jahre „Kevin allein zuhaus.“ Lieder zum Mitsingen und Mitbewegen und einen Psalm mit Bewegungen setzt Charlotte Johansen in Szene.

Am Samstag, 2. Mai, wird der Gottesdienst in schriftlicher Form verbunden mit einem Gruß zu denen gebracht, die keinen Zugang zum Internet haben. Wer noch zusätzlich einen Gottesdienst bekommen möchte, kann sich im Pfarramt melden.

Von den Balkonen singen

Am Sonntag, 3. Mai, 19 Uhr, wird nach dem Läuten in den Gärten, vor den Haustüren und von den Balkonen gemeinsam gesungen. Dieses Mal erklingt das Lied „Nun ruhen alle Wälder“, EG 477, die Strophen 1,3 und 9.

Seit Mittwoch, 29. April, gibt es die offizielle Mitteilung der Badischen Landeskirche, dass es ab demnächst wieder möglich sein wird, Gottesdienste in der Kirche zu feiern. Allerdings braucht es dafür eine genaue Vermessung der möglichen Plätze, ein Hygienekonzept, es darf nicht gesungen werden, es besteht Maskenpflicht, ein Gottesdienst sollte höchstens 30 Minuten dauern und vermutlich muss eine Voranmeldung erfolgen. In diesem Rahmen können eventuell auch Taufen und Trauungen abgehalten werden.

Konzept wird erarbeitet

Der Kirchengemeinderat ist nun gefordert ein Konzept zu erstellen. Es bedarf auch der Abstimmung in der Horan-Region. Die Öffnung betrifft ausschließlich Gottesdienste. Gruppen und Kreise dürfen sich weiterhin nicht treffen, das Pfarramt bleibt geschlossen, der Kindergarten im Notbetrieb. Es wird noch eine Weile dauern, bis ein tragfähiges Konzept gefunden ist. kgr

