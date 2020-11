Anschluss Mitte wieder nutzbar

Neulußheim.Wer derzeit auf der L 560, der ehemaligen B 36 an Neulußheim entlang fährt, der hat sie sicherlich schon gesehen – die Masten, die in den vergangenen Wochen errichtet wurden und die noch vor Jahresende mit Ampelanlagen bestückt werden sollen. Zumindest was den Anschluss Neulußheim Mitte betrifft. Der Anschluss Neulußheim Süd, die Waghäuseler Straße, soll im kommenden Jahr folgen.

Ganz

...