Applaus für die Jüngsten

Neulußheim.Nun ist der Kindergarten schon über drei Wochen geschlossen. So lange wie die großen Sommerferien andauern – dabei ist doch erst Frühling und der Sommer noch weit entfernt. Über drei Wochen zu Hause bleiben, keine Freunde im Kindergarten und in der Freizeit treffen, kein Herumtoben auf Spielplätzen, nicht einfach so mal nach draußen gehen und mit jemanden spielen. Kein Schwimmkurs, kein Turnen und was ist mit Oma und Opa?

Auch auf das Treffen mit den Großeltern müssen die Kleinsten dieser Tage verzichten. Viele können noch gar nicht richtig verstehen, warum das jetzt alles so ist. Es wird geklatscht für alle Menschen, die Großes leisten in der schwierigen Zeit. Wir möchten heute mal ganz lange und ganz laut für unsere Kinder klatschen: Ihr seid großartig und macht alle so gut mit!

Ostern steht vor der Tür, auch mit Corona. Das sollen alle Leute wissen. Auf der Homepage www.kigaNLH.de kann man eine Vorlage für ein großes Osterei herunterladen und dann ausdrucken. Ob das Ei dann angemalt oder beklebt wird, bleibt der Fantasie der Kinder überlassen. Wenn es fertig ist, kann es zu Hause ins Fenster gehängt werden. Vielleicht machen auch Freunde, Verwandte und Nachbarn bei dieser Aktion mit. Und vielleicht hängen dann ganz viele Eier in Neulußheim als kleines Zeichen für unsere Gemeinschaft. zg

. Christian Lörch ist Leiter des Kindergartens im Podey-Haus in Neulußheim

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 07.04.2020