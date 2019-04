Auch eine Eichene Konfirmation wurde gefeiert

Neulußheim.Zahlreiche Menschen trafen sich am Sonntag in der evangelischen Kirche zur Feier der Jubelkonfirmation, darunter zwei Personen, die Eichene Konfirmation, 80 Jahre, drei die Kronjuwelen-, 75 Jahre, und 17, die Gnadenkonfirmation, 70 Jahre, feierten. Pfarrerin Katharina Garben erinnert in ihrer Predigt daran, dass aller Leben in Gottes Hand lege. Mit der Feier des Abendmahls klang der Gottesdienst aus. Am Nachmittag endete die gemeinsame Feier der Jubelkonfirmation bei Kaffee und Kuchen im Gemeindehaus. / sz

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 10.04.2019