Auf dem Messplatz drehen sich die Fahrgeschäfte im Kreis

Neulußheim.Die ersten Schaustellerwagen stehen bereits auf dem Messplatz. Am Wochenende ist wieder Kerwe in der Gemeinde. Das bedeutet Spaß für die Kinder und viel Trubel auf dem Festplatz bei der Turnhalle. Schießbuden, Süßwarenstände und Karussells laden zum Besuch ein.

Auch die Zelte des Heimatvereins laden die Besucher am Sonntag, 20. Oktober, und Montag, 21. Oktober, ab 14 Uhr zu „Weck, Worscht un Woi“ ein. Hacksteaks, verschiedene Bratwürste, Brezeln, Kaffee und Kerwekuchen sowie ein reichhaltiges Getränkeangebot warten auf die Festplatzbesucher.

Gleich nebenan lässt der Heimatverein bunte Luftballons fliegen. Anfang Dezember wird bei der Bekanntgabe des Gewinners der Aktion ein stattlicher Betrag an eine soziale Einrichtung übergeben werden. Alle Teilnehmer, deren Karten zurückkommen, erhalten einen Preis ausgehändigt.

Senioren werden eingeladen

Am Kerwemontag geht der Betrieb beim Heimatverein weiter. Am Nachmittag lädt der Verein die Bewohner des Seniorenzentrums „Haus Edelberg“ zu Kaffee und Kuchen ein. Dazu wird die Drehorgel – sofern das Wetter das zulässt – für nostalgische Klänge sorgen. Und am Abend, wenn die Kerweschlumpel verbrannt wird, können am Heimatvereinsstand die Tränen mit einem guten Tropfen runtergespült werden.

Doch die Kerwe ist damit noch nicht zu Ende, am Dienstag, 22. Oktober, lockt der Familientag mit ermäßigten Preisen an den Buden und bei den Fahrgeschäften auf den Rummelplatz. gj

