Auf den Tellern lockt eine runde Sache

Neulußheim.Das mit den Leberknödeln auf der Speisekarte war eine runde Sache. Zum einen als Gericht, das in der benachbarten Pfalz zu den absoluten Leibgerichten gehört, und zum anderen, dass die Firma Cornelius aus Hockenheim erneut die leckeren Leberknödel für das „Gemeinsam statt einsam“-Essen stiftete. Im vergangenen Jahr hatte sich der Firmenchef mit seinen zwei Kindern selbst ein Bild vom Projekt gemacht, tatkräftig mitgeholfen und bereits dort seine weitere Spendenbereitschaft signalisiert.

„Siehe, jetzt ist die Zeit der Begegnung“, so Pfarrern Katharina Garben in ihrem Tischgebet aus dem Korintherbrief. Das Helferteam hatte bei den fast 100 Gästen alle Hände voll zu tun. Schnell war noch ein weiterer Tisch eingedeckt, so dass niemand gehen musste. Leberknödel, Sauerkraut und Kartoffelstampf waren bald serviert und nach einer kleinen Pause mundete das frische Dessert.

Präsent als Dankeschön

Ein Gast hatte für das Team als Valentinsgruß und Dankeschön für die fantastische Bewirtung eine Schachtel Süßes mitgebracht. Nach getaner Arbeit war das eine hervorragende Motivation und Stärkung.

Langsam heißt es Abschied nehmen vom Projekt „Gemeinsam statt einsam“ der evangelischen Kirchengemeinde. Am Freitag, 21. Februar, stehen Schweinebraten mit Semmelknödel und Rotkraut sowie einem Schokoladenpudding auf der Speisekarte, bevor die Reihe am Freitag, 28. Februar, mit Maultaschen und Salat sowie dem traditionellen Kuchenbüffet endet. rhw

