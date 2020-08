Auf Schatzsuche in der Ortshistorie

Neulußheim.Den Abschluss der diesjährigen Museumstour des Wahlkreisabgeordneten Daniel Born bildet der Besuch der Heimatstube im Alten Bahnhof am Mittwoch, 2. September. Wie bei den beiden weiteren wahlkreisweit plakatierten Veranstaltungen wird Beginn um 18 Uhr sein und eine Anmeldung ist zwingend erforderlich.

„Es ist natürlich bedauerlich, dass dieses Jahr alles nicht in so lockerer und ungezwungener Feierabend-Atmosphäre stattfinden kann wie in den Vorjahren“ weist Born auf die pandemiebedingten Hygieneregeln hin. „Wenn mich aber im März jemand gefragt hätte, ob es auch in diesem Jahr eine Museumstour geben wird, hätte ich wohl geantwortet, dass wir momentan wirklich andere Sorgen haben. Insofern bin ich sehr dankbar, dass es gelungen ist, ein Veranstaltungsformat zu finden, mit dem wir auch im Corona-Sommer zusammen die Schätze des Wahlkreises ein wenig ins Licht der Öffentlichkeit bringen können“ zeigt sich der Bildungspolitiker und Wohnungsbauexperte zufrieden.

In der Begrüßung des zurückliegenden Besuchs in Plankstadt hatte der Landespolitiker darauf hingewiesen, dass man Menschen vor 100 Jahren nur schwer hätte vermitteln können, dass eine tödliche Krankheit einen dazu zwinge, Masken zu tragen und Abstand zu halten, um die Ausbreitung zu verhindern, und das für zumutbar halte. Dass es ihm selbst äußerst schwerfällt, nicht so engen Kontakt mit denjenigen haben zu können, denen er sein Amt verdankt und für die er täglich arbeitet, konnte er dabei nicht verhehlen.

„Aber es ist doch klar, dass wir in dieser Situation alles tun, um so gut wie möglich durch die Krise zu kommen und dabei diejenigen besonders im Blick zu haben, denen unsere besondere Solidarität gilt: Schülerinnen und Schüler, ältere Mitbürger, Kranke und Schwache sowie diejenigen, die große finanzielle Einbußen zu erleiden haben“ fasst er zusammen, worauf es derzeit seiner Ansicht nach ankommt. „Zusammenhalt und Zuhause ist das Motto, unter das ich meine Arbeit für den Wahlkreis gestellt habe. Und das gewinnt in Krisenzeiten an Bedeutung statt weniger wichtig zu werden, so dass für mich klar war, dass ich die Veranstaltung gerne durchführen und mit den Menschen im Gespräch bleiben will.

Rechtzeitig Platz sichern

Treffpunkt wird der Platz vor der Heimatstube am Alten Bahnhof sein. „Um die Hygiene- und Abstandsregeln umsetzen zu können, gibt es in diesem Jahr am Eingang einen Desinfektionstisch, es muss eine Mund-Nasen-Maske getragen und die Adresse hinterlassen werden. Die Sommerabende haben immer davon gelebt, dass man spontan einen schönen Abend verbringen konnte.

Aber in diesem Jahr hat man nur einen sicheren Teilnahmeplatz, wenn man sich zuvor bei uns anmeldet und dann 20 Minuten vor Veranstaltungsbeginn da ist“, so die Voraussetzungen zur Teilnahme.

