Neulußheim.Der Europäischen Union sei dank: Aufgrund ihrer Umgebungslärmrichtlinie weiß die Gemeinde Neulußheim nun quasi amtlich, wo es auf ihrer Gemarkung zu laut ist: an der Umgehungsstraße, in Altlußheimer-, Hockenheimer- und St. Leoner Straße sowie durch die Bahnlinien am südöstlichen Rand der Wohnbebauung. Mit einer Lärmaktionsplanung soll der Gemeinderat im EU-Auftrag Strategien beschließen, wie der Pegel gesenkt und die Lebensqualität erhöht werden kann.

Den Straßenverkehrslärm hat das Ingenieurbüro für Verkehrswesen Koehler & Leutwein ermittelt und kartiert. Es hat die Belastungen über 24 Stunden hinweg sowie in der Nacht analysiert. Beim Schienenlärm dienten die vom Eisenbahnbundesamt ermittelten Emissionen als Grundlage der Kartierung. Bürgermeister Gunther Hoffmann erinnerte daran, dass er nach Fertigstellung des Gotthardt-Tunnels durch die engere Taktung des Güterverkehrs zunehmen werde.

Pegel knapp unter 70 Dezibel

Für jedes Haus in den Hauptachsen sei der „Fassaden-Pegel“ gemessen worden, die Bewohner der Waghäuseler Straße seien durch geringere Durchfahrtszahlen und einen breiteren Querschnitt weniger betroffen. Der Pegel sei zwar hoch, liege aber unter der Grenze von 70 Dezibel. Der Schienenlärm sei vor allem in Höhe des Café Walz ein Thema, weil hier die Lärmschutzwand etwas offen sei.