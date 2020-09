Auffallen auf dem Schulweg

Spende in Gelb: Sven Nitsche überreicht dem Leiter der Markusschule, Daniel Ehmer, die Westen. © Freie Wähler

Neulußheim.Mit dem Unterrichtsbeginn nach den Sommerferien sind auch in den beiden Neulußheimer Grundschulen Lußhardt- und Markusschule wieder viele Abc-Schützen in ihren neuen Lebensabschnitt gestartet. Damit der Weg zur Schule ein Stück weit sicherer wird, haben die Freien Wähler erneut gerne Sicherheitswesten an die Schulen gespendet.

Die Freien Wähler wünschten bei der Übergabe allen Schulanfängern viel Freude beim Lernen und appelierten an alle Verkehrsteilnehmer, gerade in den nächsten Wochen besonders vorsichtig zu sein, bis sich die Schüler etwas in der nicht immer einfachen Welt des Straßenverkehrs zurecht gefunden haben. zg/sn

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 24.09.2020