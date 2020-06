Aufträge für Neubau vergeben

Neulußheim.Der Neubau der Sport- und Kulturhalle in der Gemeinde nimmt den nächsten Schritt. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates am Donnerstagabend gab Bürgermeister Gunther Hoffmann die Auftragsvergaben bekannt. „Im Moment gehen wir davon aus, leider etwas verzögert durch Corona, dass wir Mitte Juli mit der Baumaßnahme beginnen“, erklärt er.

Die Gewerke Elektro-, MSR-, Lüftungs-, Heizungs- und Sanitärtechnik wurden ausgeschrieben und an die Firmen vergeben. Das günstigste Angebot für die Heizungs- und Sanitärtechnik kam von der Firma Morsch aus Plankstadt für 171 427 Euro. Das Angebot für die Lüftungstechnik wurde mit 137 165 Euro von der Firma AirConstruction Walldorf ausgegeben. Grothues MSR-Technik aus Leimen machte ein Angebot für 43 911 Euro. Mit 209 402 Euro wurden die Kosten für die Elektrotechnik von der Firma Wieland & Schultz veranschlagt.

Die finanziellen Auswirkungen wurden auf ungefähr 569 000 Euro von der Gemeinde veranschlagt. Mit vier Enthaltungen wurde die Vergabe beschlossen. vas

