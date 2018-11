Augenblicke zwischen Rudi Muth und Jasmin Mollo

Neulußheim.„Augenblicke“ gab es am Wochenende im Kulturtreff „Alter Bahnhof“ – künstlerisch geworfene Blicke, die diesmal mehr als sonst den Betrachter selbst ins Visier nahmen, um ihn anzuhalten, festzunageln: Die vom Querflötentrio der Musikschule Hambrücken-Waghäusel begleitete Vernissage war nicht nur gut besucht, sondern selten haben die Kunstliebhaber, die dem guten Ruf des „Bahnhofs“ ebenso gefolgt sind, wie den klangvollen Namen, so viel miteinander und über die Exponate gesprochen.

Die Werkschau zeigte großformatige Bilder der Malerin Jasmin Mollo und Skulpturen des Holzbildhauers Rudi Muth – „zwei unterschiedliche Genre, die aber das gleiche Thema beinhalten: Gesichter, die einem in die Augen blicken“, wie Neulußheims „Kunstpapst“ Wolfgang Treiber in seiner Werkeinführung aufzeigte.

In der Ausstellung selbst wirkten die Stücke dann allerdings weniger zusammengehörig, so dass die Kunstfreunde im Grunde zwei getrennte Ausstellungen auf einmal erhielten. Auf den ersten Blick eher im Hintergrund die Skulpturen und Sitzobjekte Rudi Muths: Der bereits mehrfach aus der Pfalz herübergekommene Muth baut Sitzobjekte aus bis zu 120 Jahre alten Holzdauben, denen jede Effekthascherei abgeht, die in ihren natürlichen Farben und harmonischen Formen eher schmeicheln, als sich aufzudrängen. Und auch seine kleineren Objekte entfalten ihren Reiz mehr aus dem Spiel mit harmonischen Formen und wie natürlich wirkenden Eingriffen des Künstlers, als mit einer schrillen Sprache. Und doch blicken sie an – einzigartig und unausweichlich, laden ein zur Zwiesprache mit dem Objekt. Wenn sich nur angedeutete Gesichter fächerartig aus einem Stamm herauszuschälen scheinen, erst die Draufsicht auf ein anderes Objekt dessen „Gesicht“ enthüllt oder sich zwei nur in Nuancen unterschiedlich Ocker gestaltete Baumscheiben in einer Art stilisiertem Yin und Yang trennen, um doch eine sehr verbundene Einheit zu bilden. Monumental und besonders beeindruckend aber wirken immer seine sehr raumgreifenden Sitzobjekte, von denen er leider nur zwei dabei hatte: In höchster technischer Perfektion und vor allem in einer zwar einfachen, aber treffgenauen Kunstsprache macht Muth aus seinen Sitzobjekten Kunstwerke, ohne sie ihrer profanen Bestimmung völlig zu entreißen.

Tendenz ins Grelle

Prominent und besitzergreifend sind ganz im Gegensatz dazu die Acrylbilder der Nusslocher Malerin Jasmin Mollo: Farbenfroh mit einer Tendenz ins Grelle, aus dem Kubismus entlehnte Formen, expressionistisch anmutende Farbüberzeichnungen, die explosive Kraft Noldes, der emotionale Grundton Kirchners – die Künstlerin, die in ihrem vorherigen Leben Panzer und Militärfahrzeuge der US-Armee repariert hat, schafft Bilder von einer herausragenden Ausdruckskraft, besonderer Kohäsion und mit emotionaler Spannkraft, der man kaum ausweichen kann. Ein Stil, der einmalig ist in seinen zahlreichen Einflüssen, die einem alle bekannt vorkommen, was die besondere Gefälligkeit begünstigt. Das mag daran liegen, dass Mollo sich lange damit beschäftigt hat, andere Künstler zu kopieren – sich selbst weniger als Künstlerin, denn als Handwerkerin verstehend. Erst ein Schicksalsschlag als ihre Schwester verstorben war hat die Künstlerin – dann aber wie einen Vulkan – aus ihr herausbrechen lassen.

Botschaft weitgehend gleich

Seitdem malt Mollo selbst. Ohne Skizze, mal mit Rechts und mal mit Links, immer mit einem satten, ausgreifenden Strich und explosiven Farbmischungen, die mal fließend, meist stark kontrastierend stets dasselbe aus dem Spektakel heraustreten lassen: Eine Frau mit langen Haaren, großen Augen, den Kopf leicht geneigt und exponierten Lippen. Sabine. Die Schwester. Egal ob „herzblut“, „infinite“ oder „reflexion“ – letztlich ist der Ausdruck nur in Nuancen geändert, Motiv und Botschaft aber doch weitgehend gleich. Wenn man die wenigen Werke, in denen Mollos Bild von Sabine hinter einer Farbwand teilweise zu verschwinden scheint, zeigt sie das gleiche Bild in anderen Farben – ohne dabei aber den Ausdruck zu verändern, ohne etwas Neues zu sagen: Sabine in einer Variante, die alle Erinnerungen auf einmal zu bannen scheint. Jedes dieser Werke ein unbedingter Grund zum Schauen. Nur nebeneinander verlieren sie ein wenig ihren Zauber – nichts für eine Werkschau, sondern etwas für einen ganz intimen Augenblick. mhw

