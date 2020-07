Aus Tönen und Text werden Emotionen

Neulußheim.„Es ist so schön, dass es in diesen Zeiten, die doch so schwierig sind für uns, Tage gibt wie diesen“ – treffender, tiefgründiger, schöner und wahrer kann man nicht auf den Punkt bringen, was am Sonntag den Vormittag in der Neulußheimer Zeppelinstraße zu einer Insel der Gemeinsamkeit und tiefen Verbundenheit im Meer des „Social distancing“ mit seinen Wellen aus „Superspreading-Ereignissen“ und

...