Ausschreibung soll neue Sporthalle auf den Weg bringen

Neulußheim.Mit einer überschaubaren Tagesordnung hat es der Gemeinderat bei seiner Sitzung am Donnerstag, 5. März, zu tun. Aber es sind Punkte, die durchaus an der einen oder anderen Stelle Anlass zu vertiefenden Diskussionen geben.

Nach den Anfragen der Sitzungsbesucher wird sich der Rat dem Thema neue Sport- und Kulturhalle widmen. Nach dem Beschluss zum Bau der Halle im vergangenen Sommer wird es nun ernst, die Verwaltung soll mit der Ausschreibung der Gewerke für den Rohbau und Holzbau beauftragt und zugleich ermächtigt werden, den Zuschlag an die günstigsten Bieter zu erteilen. In der Summe geht es um ein Kostenvolumen von rund 1,9 Millionen Euro.

Barrierefrei umgebaut werden soll die Bushaltestelle auf der südlichen Seite der St.-Leoner-Straße. Gleichzeitig sollen Gehweg und Fahrbahnbereich samt Parkplätze bis hin zum Kreisel Ortsmitte umgestaltet werden. Ein Projekt, das den Rat bereits mehrfach beschäftigt und das nun seiner Realisierung einen Schritt näher kommen soll.

Der Tennis-Turnier-Club Waldhaus, seit den 1960er Jahren unter der Regie von Otto Kritzer aktiv, seit 1978 in der Form eines Vereins, um an den Medenspielen des badischen Tennisverbundes teilnehmen zu können, hat sich mit Beginn des Jahres in einen eingetragenen Verein umgewandelt.

Die gesamte Anlage weist einen großen Sanierungsbedarf auf, als erstes sollen die sanitären Anlagen auf Vordermann gebracht werden. Vorsitzender Rüdiger Saam rechnet mit Kosten von rund 80 000 Euro und hat einen Zuschuss beantragt.

Bekanntgaben und Anfragen beschließen den öffentlichen Teil der Sitzung. aw

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 29.02.2020