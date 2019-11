Auszählung im Gemeindehaus

Neulußheim.Die evangelische Kirchengemeinde ruft alle Mitglieder auf, ihre Wahlmöglichkeit zu nutzen, um aktiv die Leitung der Kirchengemeinde zu bestimmen. Neun Kandidaten haben sich zur Wahl gestellt. Acht dürfen gewählt werden.

Die ausgefüllten Wahlunterlagen können im Pfarramt in der St. Leoner Straße eingeworfen werden oder in einen Wahlbriefkasten im evangelischen Kindergarten im Podeyhaus, in der Blumenecke Braun, in der Bäckerei Bauer oder in der Poststelle in der Hockenheimer Straße.

Die Auszählung erfolgt am Sonntag, 1. Dezember, öffentlich ab 14 Uhr im Gemeindehaus. Das Ergebnis wird um 19 Uhr im Gemeindehaus bekannt gegeben. zg

