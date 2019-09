Autofahrer nach Unfall in Lebensgefahr

Neulßheim/Reilingen.Lebensgefährliche Verletzungen hat ein 49-jähriger Opelfahrer am Samstagnachmittag bei einem Unfall erlitten. Er befuhr gegen 12.55 Uhr die Landesstraße 546 aus Neulußheim kommend in Richtung Reilingen. Aus bislang unbekannter Ursache kam er mit seinem Wagen in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er erst gegen einen Baum und im weiteren Verlauf gegen zwei landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge.

Nach notfallmedizinischer Versorgung vor Ort wurde der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15 000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrsunfallaufnahme unter der Telefonnummer 0621/1 74 40 45 in Verbindung zu setzen.

Motorradfahrer streift Sattelzug

Weil er beim Abbiegen aus dem Altreutweg in die Waghäuseler Straße zu weit nach rechts abkam, streifte ein 55-jähriger Motorradfahrer am Samstagvormittag gegen 10.30 Uhr einen ordnungsgemäß geparkten Sattelzug. Der Biker verletzte sich dabei schwer am rechten Bein. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad sowie am Sattelzug entstand jeweils ein Sachschaden von circa 3000 Euro. pol

