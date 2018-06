Anzeige

Über den Potsdamer Weg in Richtung Tullastraße und zum Kreisel an der Zeppelinstraße/Altlußheimer Straße geradelt wurde festgestellt, dass die Fußgängerquerung dort ein großes Gefahrenpotential darstellt. Autos, die aus der Tullastraße biegen, erkennen zu spät die Kinder, Autos aus Richtung Altlußheim und aus Richtung Altlußheimer Straße kommend, haben zu viel Tempo im und vor dem Keisel drauf und halten nicht an. Diese Querung wird auch in Richtung Kita Pustblume täglich genutzt. Es ist ja kein Zebrastreifen vorhanden, an dem angehalten werden muss.

Die drei Gemeinderätinnen Heidi Roß, Renate Hettwer und Annette Schmid versuchten als Test, über die Querung in Richtung Zeppelinstraße zu kommen, was sich als äußerst schwierig und gefährlich erwies. Wie empfinden das dann täglich die Kinder und ihre Eltern, die über die Tullastraße/Potsdamer Weg zur Schule laufen, fragt sich die SPD in ihrer Mitteilung.

Weiterhin aufmerksam schauen

In den vergangenen Jahren haben sich viele Maßnahmen, die ergriffen wurden, bewährt, vieles wurde realisiert, um den Schulweg sicherer zu machen. Dennoch gelte es weiterhin, aufmerksam darauf zu schauen, wo Verbesserungsbedarf und Aktualisierungen von Nöten sind.

Der SPD-Ortsverein werde sich auch zukünftig mit Eltern, Bürgern, Schule und Gemeinderat dafür einsetzen, dass alle gemeinsam für die Sicherheit der kleinsten Bürger an einem Strang ziehen, heißt es in der Pressemitteilung der Partei abschließend. rhw

