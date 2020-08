Batiken weiterhin sehr beliebt

Neulußheim.Kreativ und bunt ging es zu im Ferienspaß des Jugendtreffs Point. 13 Teilnehmer trafen sich in den Räumen, um T-Shirts mit der Batiktechnik individuell zu gestalten.

Jugendtreff-Leiterin Yvonne Diehm wies die kleinen und großen Künstler in die verschiedenen Batikmöglichkeiten ein. Viele entschieden sich für die Kreistechnik, bei der T-Shirt-Zipfel fest mit Wolle umwickelt wird, um ein wunderschönes Kreismuster entstehen zu lassen. Manch anderer wandte die Falttechnik an, so dass ein individuelles kariertes Muster auf dem T-Shirt sichtbar wird. Auch mit Wäscheklammern kann man am Kragen oder Ärmel entlang tolle Muster in den Stoff zaubern.

Farben angerührt

Nachdem alle eifrig ihre Shirts gut verknotet hatten, wurden mit Hilfe von Praktikantin Tabea Scheck die Batikfarben in Eimern angerührt. In die Grundfarben rot, blau und gelb wurden die verschnürten weißen Shirts hineingetaucht, auch pink und grün durften nicht fehlen.

Nach langem geduldige Farbeinwirken gingen die Teilnehmer ihre T-Shirts auswaschen mit Unterstützung von Point-Helfer Michael Siedler. Danach schnitten die Kids die Wolle weg und vielfältige Farbexplosionen kamen auf den Shirts zum Vorschein. Jeder freute sich ersichtlich über sein einzigartiges Kunstwerk, das den restlichen Sommer über sicherlich mit viel Stolz getragen wird. yd

