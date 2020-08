Baumgießpaten bekommen himmelblaue Kannen

Neulußheim.„Wir für Neulußheim“ (WfN) unterstützt Baumpaten mit Gießkannen.

„Die öffentlichen Grünanlagen der Gemeinde haben für uns einen sehr hohen Stellenwert. Die bereits allgemein spürbare Klimaerwärmung mit heißen, trockenen Sommern setzt insbesondere den Straßenbäumen immer mehr zu. Gleichzeitig wächst deren Bedeutung als Temperaturregulativ, weil sie an heißen Tagen durch Verdunstungskühle die Temperaturen für die Menschen erträglicher machen“, erläutert Ingeborg Bamberg, Fraktionssprecherin von WfN, ihr Interesse am Thema.

Hohe Bereitschaft

„Bei den von uns in diesem Jahr bisher umgesetzten Pflanzaktionen an immerhin sechs Baumstandorten in den Hauptstraßen haben wir zudem festgestellt, wie groß in der Bevölkerung die Bereitschaft ist, sich zu engagieren“, ergänzt ihre Fraktionskollegin Claudia Piorr. „Zwischenzeitlich kommen die Bürgerinnen und Bürger direkt auf uns zu mit der Bitte um Gestaltung der Baumscheibe vor ihrem Haus. Im Gegenzug sorgen die Anwohner dann für regelmäßiges Gießen.“

Als die WfN-Gemeinderätinnen dann erfahren haben, dass sich auf Initiative von Horst Ehrenfried die Nachbarschaft der Kornstraße Süd zu einer Gruppe von Gießpaten zusammengeschlossen hat, um die Bäume im Mittelstreifen regelmäßig zu wässern, stand für die beiden fest: „Das unterstützen wir. In diesem Grünstreifen stehen rund 40 Bäume. Diese ausreichend zu bewässern ist eine Herkulesaufgabe für den Bauhof. Wenn man aber bedenkt, was ein ausgewachsener Baum in der Baumschule kostet, stellen sie auch einen nicht unerheblichen finanziellen Wert im Gemeindevermögen dar“, so Bamberg.

Schnell war daher die Idee geboren, dieses ehrenamtliche Engagement durch das Verschenken von himmelblauen Gießkannen zu honorieren, die mit dem von WfN kreierten Logo „Neulußheim blüht auf“ versehen sind. Nachdem zu dem Treffen vonseiten der Anwohner auch noch Gemeinderatsvertreter der Freien Wähler eingeladen waren, entspann sich zudem noch ein Bürgerdialog über kommunalpolitische Themen, so die Pressemitteilung abschließend. ib/zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 24.08.2020