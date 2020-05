Baumscheiben bepflanzt

Neulußheim.„Anlässlich der Neugründung unseres Vereins ,Wir für Neulußheim‘ haben wir die Initiative ,Neulußheim blüht auf‘ ins Leben gerufen,“ berichtet die Vereinsvorsitzende und Gemeinderätin Ingeborg Bamberg von ihrem Anliegen, das Grün in Neulußheim nicht nur schöner, sondern auch ökologisch wertvoller umzugestalten.

„Leider herrscht in Neulußheim immer noch die Meinung vor, dass Beete mit blühenden Pflanzen viel Geld kosten“, führt Bamberg aus, die sich in den vergangenen Jahren intensiv mit diesem Thema beschäftigt hat. „Das ist so nicht richtig. Vielmehr kann eine Staudenbepflanzung langfristig viel günstiger sein als eine Rasenfläche, die aufwendig gewässert, gedüngt und gemäht werden muss. Entscheidend ist, dass bei der Anlage eines Staudenbeetes die richtigen Pflanzen verwendet werden. So findet man in der Literatur zwischenzeitlich viele Anregungen und Tipps für pflegeleichte Grünanlagen, die auch mit trockenen und heißen Sommern gut zurechtkommen.“ Dass man diese Konzepte auch für öffentliches Grün anwenden kann, möchte „Wir für Neulußheim“ mit der Bepflanzung der Baumscheiben zeigen.

Das Konzept sieht vor, dass der Verein die Fläche gestaltet und die Anwohner im Gegenzug die Baumscheibe gießen. In den vergangenen Wochen wurde bereits jeweils eine Baumscheibe in der Altlußheimer und der Sankt Leoner Straße umgestaltet, jetzt waren gleich drei Baumscheiben in der Hockenheimer Straße 39 bis 43 an der Reihe. Mit einer ausreichenden Anzahl von Helfern ging auch diese Aktion zügig von der Hand. Als Gießpaten fungieren die Familien Schellenberger und Müller-Roth. Gepflanzt wurden bodendeckende beziehungsweise eher kleinbleibende Stauden, die wenig Wasser brauchen und dem Baum keine Nährstoffe entziehen. Vielmehr profitiert der Baum von den Wassergaben der Anwohner.

„Dieses Engagement kommt gut an. So erhielten wir vom benachbarten Blumengeschäft spontan noch einige Pflanzenspenden. Auch haben sich weitere Anwohner gemeldet, die sich über die Neugestaltung ihrer Baumscheibe freuen würden“, unterstreicht Bamberg, dass es viele Bürger gibt, die Interesse an einem schönen Ortsbild haben. „Denn das nützt allen: Die Anwohner schauen künftig auf ein kleines Blumenbeet statt auf ein verwildertes Hundeklo, die Optik in der Straße verbessert sich und nicht zuletzt profitieren die Bäume im Sommer von den zusätzlichen Wassergaben. Und da der Verein die Pflanzaktionen aus eigenen Mittel und Spenden finanziert, wird auch die Gemeindekasse nicht belastet.“ ib

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 25.05.2020