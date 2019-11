Bayaz: Bin begeistert von so viel ehrenamtliches Engagement vor Ort

Neulußheim.Der Bundestagsabgeordnete Danyal Bayaz und Mitglieder des Ortsverbandes der Grünen besuchten Bürgermeister Gunther Hoffmann, einen Biobauernhof und den Jugendtreff, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bei der Integration von Geflüchteten sei es wichtig, dass die verschiedenen politischen Ebenen gut ineinandergreifen. Gemeinden wie Neulußheim gestalteten das Zusammenleben vor Ort und spielten eine tragende Rolle für gelungene Integration, bekräftigt Danyal Bayaz, Abgeordneter von Bündnis 90/Die Grünen, nach einem Gesprächstermin zusammen mit den Gemeinderäten Monika Schroth und Alexander Mansel bei Bürgermeister Gunther Hoffmann. „Dass man hier vor Ort in Sachen Integration gut aufgestellt ist, freut mich sehr. Sollte es dennoch irgendwo Probleme geben, bin ich gerne bereit zu unterstützen“, sagte Bayaz.

Dauerthema Bahnhof

Ein weiteres Thema beim Gespräch im Rathaus war die Barrierefreiheit am Bahnhof. Bayaz hatte sich bereits im letzten Jahr in einem Briefverkehr mit der Deutschen Bahn für eine Beschleunigung des Umbaus eingesetzt. Dennoch zieht sich der rollstuhlgerechte Umbau des Bahnhofs weiter hin. Man sei gespannt, so die beiden Grünen-Gemeinderäte, wann hier schlussendlich „was lange währt, wird endlich gut“ verkündet werden könne.

Ein Dauerbrenner sei das Thema Verkehr, brachte Monika Schroth, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Gemeinderat, ein. Hier sei es ein wichtiges Anliegen der Grünen, für mehr Verkehrssicherheit und Lärmschutz einzutreten, so die Anwältin und Grünen-Politikerin.

Beim Besuch auf dem örtlichen Bio-Bauernhof stand vor allem die Herstellung regionaler Lebensmittel im Fokus. Ein Wunsch von Hubert Merz, Bio-Bauer seitdem er 1991 den elterlichen Hof übernahm, den sowohl Mansel und Schroth mit in die Kommunalpolitik, als auch Bayaz mit in die Bundespolitik nehmen wollen, ist die Umstellung des Angebots in Mensen von öffentlichen Trägern auf regionale Bio-Produkte.

„Regionale Produkte aus ökologischem Anbau sind nicht nur gesund, sie schützen auch das Klima und bewahren die Artenvielfalt“, bilanzierte der Bundestagsabgeordnete. Indem öffentliche Einrichtungen ihre Lebensmittel von regionalen Bio-Höfen beziehen, könne man einen wesentlichen Beitrag zu deren Unterstützung leisten – darüber waren sich die Politiker der Grünen nach ihrem Besuch einig.

Den Besuch im Jugendtreff Point hatte Gemeinderat Alexander Mansel organisiert, als studierter Sozialarbeiter selbst ein Mann vom Fach. Der Bundestagsabgeordnete Danyal Bayaz zeigte sich beeindruckt vom regen Zulauf und der starken ehrenamtlichen Beteiligung im Kinder- und Jugendtreff.

„Jugendzentren sind wichtige kommunale Institutionen, die den Jugendlichen vor Ort mit vielfältigen Angeboten viel Spaß und Freude bereiten – aber auch durch eine gute Sozialarbeit Ansprechpartner bei Problemen sind, die nicht im familiären Rahmen gelöst werden können. Das macht sie besonders wertvoll für unsere Gesellschaft“, betonte der Grünen-Politiker am Ende eines langen, aber sehr informativen Tages in der Gemeinde. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 15.11.2019