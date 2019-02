„Beat-Show“ bringt alte Zeiten zurück

Neulußheim.Die „Beat-Show“ lädt am Freitag, 22. Februar, erneut ins Fischerheim ein. Die Band um Gitarrist Ron Mummert hat sich als Gäste die Sänger Dougie Jasinski (Dougie and the Blind Brothers) und Gerry Stadler eingeladen. Zusammen mit ihnen geht es in die Glamrock-Zeiten der 70er Jahre.

Hits von „Sweet“, „Slade“, „T-Rex“ und vielen anderen Stars dieser Ära werden das Publikum von den Sitzen holen. Partystimmung ist mit der „Beat-Show“ garantiert und es ist ratsam, eine Karte zu sichern. Die gibt es zu 9.50 Euro (Stehplatz) und 11 Euro (Sitzplatz) unter www.beat-show.de. mb

