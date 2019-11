„Beat Show“ rockt beim „Schorsch“

Neulussheim.Die kultige „Beat Show Live“ lädt am Freitag, 15. November, rockbegeisterte Zuschauer ins Fischerheim zum „Schorsch“ ein. Als Sänger werden Dougie Jasinski und Anne Geser die Band aufs Beste ergänzen, heißt es in einer Pressemitteilung der Band.

Jüngere Zuschauer fühlen die Kraft der einzigartigen Musik aus den 1960er und 70er Jahren, ältere Besucher sehen sich in ihre Jugendzeit versetzt. In der Tat, das Ensemble aus dem Südwesten der Republik wirkt wie eine Zeitmaschine, die einen in eine musikalische Ära versetzt, in der die Fans ihre Helden noch als Poster an die Wände ihrer Zimmer hängten.

Die fünfköpfige „Beat Show Band“ und ihre sich ständig abwechselnden Gesangskünstler lassen diese Zeit wieder aufleben. Hits der einstmals großen Stars wie The Small Faces, Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival, Deep Purple, Spencer Davis, Manfred Mann, T. Rex, James Brown, Wilson Picket, Chris Andrews und vieler anderer werden hierbei in Perfektion auf der Bühne zelebriert.

Das dreistündige Programm (inklusive Pause) der Band ist abwechslungsreich und mitreißend zugleich. Ein Musikabend, der seinesgleichen sucht. rm/mb

Info: Karten sind erhältlich unter www.beat-show.de

