Neulussheim.Zu einem Kennenlernen zwischen der Bevölkerung und den bereits in Neulußheim eingetroffenen Flüchtlingen lädt das Netzwerk Flüchtlinge unter der ehrenamtlichen Leitung von Walburga Schäfer und der evangelischen Kirchengemeinde am Donnerstag, 12. April, 17 Uhr in das Gemeindehaus der Kirchengemeinde ein.

Nur wenn man das Gesicht eines Menschen kennt, der hier in Neulußheim eine neue Heimat beziehungsweise eine vorübergehende Heimat gefunden hat, kann sein Gegenüber das Miteinander besser annehmen und akzeptieren. Vorurteile können so besser abgebaut werden, teilt das Netzwerk mit.

Fragte man Neulußheimer, wie sie die vor einem Jahr angekommenen syrischen Männer aus der St. Leoner Straße wahrgenommen haben, äußerten sie überwiegend: „Syrische Flüchtlinge? Davon haben wir nichts mitbekommen.“ Nachbarn äußern sich sehr positiv über das freundliche Verhalten der Männer. Mittlerweile haben einige Männer ihre Familien in ihre Arme schließen können, gehen zum Teil einer Arbeit nach und fügen sich in die Ortsgemeinschaft ein.