Begeistert von Prag

Neulußheim.Zusammen mit ihren Partnern und Freunden des Chores starteten die Sängerinnen des Frauenchors „Women‘s Voice“ in die geschichtsträchtige Goldene Stadt Prag. Die Fahrt führte zuerst nach Pilsen, hier wurde den Reisenden die 177-jährige Geschichte der Pilsener Urquell-Brauerei näher gebracht.

Die weitere Fahrt nach Prag verging wie im Fluge, sodass schon bald die Zimmer in den obersten Stockwerken des Hotels bezogen werden konnten. „Eine Wahnsinns Aussicht hier oben“ schwärmte die Vizedirigentin Regina Martens. „Man kann von hier bis zum Veitsdom sehen.“

Am nächsten Tag machten sich alle gut ausgeruht auf zur Stadtführung. Erst mit dem Bus, dann per Pedes, wurde die Altstadt erkundet. Ob Wenzelsplatz, Altstädter Ring, Pulverturm, Rathaus oder Karlsbrücke. Nichts wurde ausgelassen. Abends ging es zu einer Schifffahrt auf der Moldau. Mit leckerem Buffet und musikalischer Begleitung durch die „Quetschkommod“. Gute Stimmung war da schnell garantiert bei den Sängerinnen.

Hradschin besucht

Am dritten Tag stand der Besuch des Hradschins mit Prager Burg auf dem Programm. Nach längerem Warten vor dem Veitsdom und dessen Besichtigung sowie einem Rundgang durch das Stadtviertel, ging es weiter in den Wallensteingarten und die Kleinseite. Alles unter der fachkundigen und charmanten Leitung einer tschechischen Reiseführerin.

Dann kamen Wind und Regen auf und die freie Zeit bis zum Abend wurde kurzerhand in einem der schönen Cafés verbracht. Für diesen langen Tag wurden alle mit einem tollen Drei-Gänge-Menü in einem exklusiven Restaurant in der Prager Altstadt belohnt.

Nun waren drei schöne Tage vorbei. Und während vor 400 Jahren der Kurfürst samt Hof von Heidelberg nach Prag gezogen war, mussten die Sängerinnen die Heimreise in die Gegenrichtung antreten. Allerdings nicht ohne ein bisschen Sightseeing. Karlsbad, ein weltbekannter tschechischer Kurort, bekam noch einen Besuch von den Neulußheimern Sängerinnen rhw

