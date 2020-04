Bei Anlieferung auf Sicherheit achten

Neulußheim.Nachdem die März-Papiersammlung wegen Corona komplett ausgefallen ist, wird die Sammlung am Samstag, 25. April, von 9 bis 12 Uhr mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen auf dem Messplatz an der Goethestraße durchgeführt. Es werden mehr Helfer vom Turnerbund im Einsatz sein, alle tragen geschlossene Kleidung, Handschuhe und Mundschutz. Die Anlieferer werden gebeten, nicht auszusteigen. Die Helfer entnehmen das Papier direkt aus dem Kofferraum. Zur An- und Abfahrt sollten die Anlieferer alle Zufahrten benutzen und auf die Einweiser achten.

Die Helfer bitten um Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen und Geduld und Verständnis: „Es ist zu aller Sicherheit und Gesundheit“, appelliert Sven Nitsche, der Fragen zur Sammlung unter der Telefonnummer 06205/3 83 44 beantwortet. sn

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 23.04.2020