Bei Papiersammlung auf Sicherheit achten

Neulußheim.Unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen findet am kommenden Samstag, 30. Mai, von 9 bis 12 Uhr auf dem Messplatz an der Goethestraße in Neulußheim die monatliche Papiersammlung statt. Wie beim letzten Mal bitten die Organisatoren die Anlieferer, im Auto sitzenzubleiben.

Es seien mehr Helfer vom Tennisverein im Einsatz, alle tragen geschlossene Kleidung, Handschuhe und Mundschutz. Die Helfer entnehmen das Papier direkt aus dem Kofferraum. Zur An- und Abfahrt sollten alle Zufahrten benutzt und auf die Einweiser geachtet werden.

Die Veranstalter bitten, auf die Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen zu achten und Geduld und Verständnis mitzubringen. Es sei wichtig, mit Papier und Kartonagen die Vereine der Gemeinde zu unterstützen, denn sie benötigten Einnahmen in diesen schwierigen Zeiten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 26.05.2020