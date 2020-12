Wenn Sie diese Zeilen lesen, dann haben Sie entweder im Internet oder in Papierform die Hockenheimer Tageszeitung aufgeschlagen. Ich lese sie am liebsten beim Frühstück. Ohne Zeitung ist das so, als wäre auf dem Brot keine Butter, keine Konfitüre. Links die Zeitung, rechts der Kaffeebecher und der Frühstücksteller. Es dauert schon eine Weile, bis ich mich durch die Politik, das Regionale, den Sport und die Prospekte durchgelesen habe. Jeder hat ja so seine Lieblingsseiten, die zuerst gelesen werden. Meine Oma wollte morgens zu-erst wissen, wer gestorben ist, be-vor sie sich der Rubrik „Aus aller Welt“ mit den Geschichten von Prominenten und aus den Kö-nigshäusern widmete. Bei mir ist es die Politik und das Regionale.

Haben Sie sich mal Gedanken darüber gemacht, wer in aller Früh dafür sorgt, dass die Zeitung im Briefkasten ist? Neulich steckte sie kurz nach 5 Uhr in der Zeitungsröhre, vielleicht sogar schon früher. Wenn ich mich im Bett noch einmal herumdrehe, ist die fleißige Austrägerin oder der Austräger unterwegs, hat vielleicht schon Feierabend. Als es neulich regnete und windig war, fand ich meine Zeitung in einer dünnen Plastiktüte. Der Abschlussdeckel war weggeweht. Das ist doch ein toller Kundenservice, nicht wahr? Eine nasse Zeitung macht keine Freude.

Kurz vor Weihnachten findet man sicher wieder einen freundlichen Gruß des Austrägers. Man sollte es deshalb nicht versäumen, sich mit einem kleinen Dankeschön, wie auch immer, mit ein paar netten Worten oder etwas anderem für diesen, bei Wind und Wetter frühen Service, zu bedanken. Aus Datenschutzgründen kenne ich meine Austrägerin nicht, wünsche der Person aber ein schönes und gesundes Weihnachtsfest. Mein „Dankeschön“ wird sie dann kurz vor Weihnachten erreichen.

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 23.12.2020