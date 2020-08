Beim Bingo gibt’s einen Eisgutschein

Neulußheim.„Bingo“ klingt es aus dem evangelischen Gemeindehaus. Der Awo-Ortsverein bot das Spiel beim Ferienprogramm an. 14 Mädchen und Jungen waren dabei. An zwei Tischen warteten die Betreuerinnen Inge Sieber, Marianne Weng und Dagmar Engelhardt mit den Spielkarten. Am dritten gab es mit Renate Schöner Geduldsspiele. Auch „Mensch ärgere dich nicht“ sorgte für Begeisterung, es wurde gejubelt, wenn ein Mitspieler rausgeworfen werden konnte.

Am Nachbartisch riss Julia begeistert als erste die Arme hoch: „Bingo!“ Und schon ging das neue Spiel weiter. Beim Bingospiel brauchen die Kinder eine schnelle Auffassungsgabe und Reaktion. Bemerkenswert sei gewesen, wie alle mucksmäuschenstill und hochkonzentriert den Ansagen lauschten. Alle Gewinner wurden von Renate Hettwer notiert und die Kinder achteten ganz genau darauf, dass sie alles richtig machte. Gespannt waren sie auch, wer die meisten Bingospiele gewonnen hatte und welche Preise es gab. Die Vorsitzende Renate Schöner machte es spannend.

Für die Gewinner gab es einen Eisgutschein. Glücklich nahmen sie die Preise entgegen. Die Ersten waren Julia und Leon, dahinter folgten Celina und Enias. Einen etwas kleineren Eisgutschein gab es für die Kinder, die dahinter folgten. „Schade“, so ein kleiner Spieler, „im vergangenen Jahr konnten wir uns mit frischen, heißen Waffeln stärken, wegen Corona und den Hygienebestimmungen dieses Mal leider nicht. Am besten gehe ich doch gleich zur Stärkung in die Eisdiele“. rhw

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 12.08.2020