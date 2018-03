Anzeige

Ein eingespieltes Team

Zeigen sie doch mit ihrem alljährlich ausgerichteten Schopfenfest, was sie zu leisten in der Lage sind. Auch die Osterausstellungen der Landfrauen, die nächste findet Anfang März statt, erfreut sich immer großer Beliebtheit.

Umso mehr freute sich das Projektteam der Kirchengemeinde unter der Leitung von Gerda Schellenberger und Dr. Ralf Wagner, einen freien Tag geschenkt bekommen zu haben und die Küche in guten Händen zu wissen. Einmal selber Gast zu sein, das hat schon was, so Katharina Thorn und Ingeborg Ullrich vom Projektteam.

Josef Schellenberger war es eine große Freude, die vielen Gäste und das Team der Landfrauen im Gemeindesaal zu begrüßen. In seinem Tischgebet suchte er eine Antwort darauf, warum er so grundlos vergnügt sei. „Wolken, Regen, grüne Jahreszeit, Amseln oder Brummer, die brummen. Der Mond oder die Sonne am Himmel. Welcher Sinn steckt dahinter?“ Fazit: Freuen, dass man da sei und Gottes Wunder erleben dürfe. Josef Schellenberger: „Ich freue mich, dass ich mich freue.“

Appetitlich dekoriert wurden die zahlreichen Teller mit dem würzigen Hackbraten, den geschmorten Zwiebeln und dem selbst gemachten Kartoffelsalat von den Helferinnen im Nu verteilt und es gab nur zufriedene Gesichter. Auf Wunsch wurde gerne der eine oder andere Löffel Kartoffelsalat nachgelegt.

Eis mit Grütze zum Abschluss

Das vorbereitete und von den Landfrauen gespendete Dessert – Rote Grütze mit Eis – war dann ein zusätzlicher süßer Gruß der Landfrauen und somit auch der gelungene Abschluss des gemeinsamen Mittagessens.

Das „Gemeinsam statt einsam“-Projekt endet am Freitag, 2. März, mit Nudeln, Haschee und Salat sowie wie in den beiden Vorjahren mit Kaffee und Kuchen.

Zuvor wird aber noch auf vielfachen Wunsch der Gäste am kommenden Freitag, 23. Februar, das schwäbische Gericht Linsen und Spätzle serviert, dazu erfrischende Getränke und ein Dessert.

Zu diesen beiden Mitttagstischen sind wiederum all diejenigen eingeladen, die gerne in netter Gemeinschaft zu Mittag essen möchten. rhw

