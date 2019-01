Beim Stammtisch Ideen einbringen

Neulußheim.Den Mitgliedern des im vergangenen November gegründeten Vereins „Wir für Neulußheim “ liegt die Entwicklung der Gemeinde am Herzen. Mit der Gründung wollen die Initiatoren um Gemeinderätin Ingeborg Bamberg frischen Schwung und neue Ideen in die Kommunalpolitik einbringen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Die Mitglieder wollen Lust darauf machen, dass sich die Neulußheimer für die Entwicklung ihrer Gemeinde interessieren und an deren Weiterentwicklung beteiligen. Da das am besten im persönlichen Gespräch funktioniert, lädt der Verein alle Interessierten zu einem Stammtisch ein, um das Konzept und die Ideen der Mitglieder vorzustellen.

Der Stammtisch findet am Dienstag, 29. Januar, um 19 Uhr im Restaurant „La Fontana die Capri“ statt. Weitere Informationen dazu gibt Ingeborg Bamberg unter Telefon 06205/3 80 31. zg

