Bennet liebt Wassermelonen

Neulußheim.Eines der am häufigsten diskutierten Themen von Eltern ist die Ernährung der Kinder. Gesund soll es sein, mit möglichst vielen Vitaminen – aber natürlich trotzdem lecker. Oft ist es aber doch so: Die Jüngsten bevorzugen eher Süßes wie Nuss-Nougat-Creme oder Honig. Diesen Gegensätzen möchte sich die Markus-Grundschule annehmen.

Dem Schwerpunkt „Gesundheit“ im Schulprofil arbeiten die Pädagogen mit Eigeninitiative und Kooperationen untereinander immer wieder zu. Gestern stand aus diesem Anlass für die Klasse 2b ein gesundes Frühstück auf dem Programm. Die Zutaten waren der Schule von einem Hockenheimer Einzelhändler gespendet worden.

Probieren lohnt sich

„Das Essen war sehr lecker. Wie zu Hause habe ich zuerst Nutella gegessen. Dann probierte ich aber den Kinderpunsch und das Müsli, weil ich das noch nicht kannte. Es war fantastisch“, erzählte Talea (8) aus Altlußheim. Der gleichaltrige Bennet mag eher gesunde Sachen. „Ich liebe Wassermelonen. Die sind bei so einem Frühstück meistens dabei. Das finde ich toll.“ Elly (8) aus Heidelberg ist erst seit diesem Schuljahr in der Markus-Grundschule und war sichtlich erstaunt: „Ich wusste nicht, dass sich so viele Leute um gesundes Essen für die Kinder kümmern. Das ist sehr nett von ihnen und wenn man das Obst mal probiert hat, ist das meiste doch ganz fein“, erzählte sie. Strenge Gesundheitsauflagen gab es natürlich keine: Auf den Tellern der Schüler landeten neben Müsli, Cornflakes und Obst auch Marmelade, Nutella und Honig.

Während des Essens las Klassenlehrerin Rahel Fünfsinn die letzten zwei Passagen der Adventsgeschichte vor. Die junge Pädagogin betonte: „Uns ist es sehr wichtig, dass die Kinder wissen, warum wir Weihnachten feiern. Also habe ich ihnen seit dem ersten Dezember, immer in der Frühstückspause, die Adventsgeschichte vorgelesen. Quasi ein lehrender Adventskalender in der Schule.“ Die Kinder wissen, dass solche Spenden nicht selbstverständlich sind. Entsprechend dankbar waren sie auch für ihr gesundes Frühstück. Und auch Fünfsinn sprach stellvertretend für die Schule: „Wir sind stolz, solche Kooperationspartner zu haben. So können wir den Schülern immer wieder etwas Tolles bieten.“

