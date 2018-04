Berührungen für Eheleute nach Tod tabu

Anzeige

Verwaltungsgemeinschaft.Über 60 Jahre ist es her, dass die ersten türkischen Gastarbeiter ins Land zogen, später kamen aus vielen Ländern Menschen nach Deutschland, um hier zu arbeiten. Die erste Migranten-Generation kommt jetzt ins Alter, wo ein Leben endet, manche sind krank, brauchen Pflege. Wie ist es, wenn ein Mensch muslimischen Glaubens sein Leben in Deutschland aushaucht, wie sieht die Begleitung auf dem letzten Weg für ihn und seine Familie aus? Fragen, die als finales Thema der Hospizwoche in Neulußheim, am Donnerstagabend rund 60 Menschen interessieren.

„Die Hospizwoche war durchweg an allen Terminen so gut besucht“, freut sich Beate Bikowski vom ambulanten Hospizdienst der kirchlichen Sozialstation Hockenheim, die in Kooperation mit der katholischen Seelsorgeeinheit Hockenheim, der evangelischen Kirchengemeinden Altlußheim, Hockenheim, Neulußheim und Reilingen sowie dem Verein „Vita vitalis“ die Vortrags-, Film- und Gottesdienstreihe anbot.

Den Einstieg wählte man mit den rechtlichen Grundlagen, der Trennlinie zwischen der erlaubten Beihilfe zum Suizid und der unerwünschten professionellen Ausübung dieser Hilfe zum Sterben. Referent Klaus Holland schilderte im Detail die schwierigen Basisinformationen, die zu vielen Nachfragen führten. „Ein spannender Vortrag zum schmalen Grat zwischen den beiden Aspekten“, bestätigt Bikowski.