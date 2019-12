Beschluss für mehr Bürgernähe

Neulußheim.Bürgerfreundlichkeit oder Verlagerung des Parkdrucks in die angrenzenden Straßen? Ein Antrag der Grünen, die fünf Parkplätze vor dem Rathausanbau in Kurzzeitparkplätze umzuwandeln, stieß bei Bürgermeister Gunther Hoffmann auf wenig Gegenliebe. In der ganzen Ortsmitte gebe es genügend Kurzzeitparkplätze, hielt er fest und sah durch eine Umwandlung der fünf Plätze vor dem Rathausanbau in

...