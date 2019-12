Besen, Santa und jede Menge Lesespaß

Neulußheim.In der Gemeindebücherei dreht sich am Donnerstag, 12. Dezember, alles um Besen, Schlitten und Flügel. Von 16 bis 19 Uhr wird bei der ersten „Weihnachtszeit für Klein und Groß“ ein buntes Programm angeboten. Um 16, 16.30 und 17 Uhr spielen beim Vorlesen und Kamishibai, einem japanischen Papiertheater, Besen und Schlitten die Hauptrolle.

Ab 16 Uhr kann jeder aus alten Buchseiten Engel basteln. Die Bastel-, Vorlese- und Schmökerzeit wird mit Kaffee, Kakao und Plätzchen beflügelt. Buchempfehlungen und individuelle Lesetipps für Weihnachten und andere Anlässe gibt es vom Büchereiteam.

Kinder ab drei Jahren können sehen, wie Hexen Weihnachten feiern und Santa Claus mit seinem Schlitten durch den Kamin braust. Um 16 Uhr können die Mädchen und Jungen mit Lisbet der kleinen Hexe Weihnachten erleben. Auch Lisbet hat vor Weihnachten jede Menge zu tun und dann kommt auch noch jede Menge Besuch. Gut, dass Lisbet wenigstens ihren Hexenbesen hat und manches im Flug erledigen kann. Kira Handlos liest das Bilderbuch „Die kleine Hexe feiert Weihnachten“ von Lieve Baeten vor. Um 16.30 Uhr landet Santa Claus in der Bücherei. Marianne Nagel-Treiber führt das Kamishibai „Als Santa Claus mit dem Schlitten kam“ von Susanne Brandt und Petra Lefin vor. In der Nacht vor Weihnachten kann Mary vor Aufregung nicht schlafen und sieht Santa Claus durch den Kamin kommen. Am nächsten Morgen findet Mary in ihrem Weihnachtsstrumpf eine Schlittenglocke. Kamishibai mit Marianne Nagel-Treiber ist Erzähl- und Mitmachtheater im Wortsinn.

Im Schornstein steckengeblieben

Um „Zilly und Zingaro – Schöne Bescherung“ geht es bei der Vorlesezeit ab 17 Uhr. Hexe Zilly und ihr Kater Zingaro fiebern Weihnachten entgegen. Dann passiert die Katastrophe: Der Weihnachtsmann bleibt ausgerechnet in ihrem Schornstein stecken. Ohne Zillys und Zingaros Hilfe ist die Bescherung nicht zu schaffen. Das Bilderbuch „Zilly und Zingaro – Schöne Bescherung“ von Korky Paul und Valerie Thomas für Kinder ab vier Jahren liest Susanne Berli vor.

Der Eintritt zur Weihnachtszeit für Klein und Groß ist frei. Eine Anmeldung ist nicht nötig. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 10.12.2019