Neulußheim.Mit einem erfreulichen Punkt wird die Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag, 21. Juni, eröffnet: der Feststellung der Jahresrechnung 2017. Erfreulich deshalb, weil die Gemeinde im vergangenen Jahr Schwarze Zahlen schrieb und bei den folgenden Punkten der Tagesordnung Mittel benötigt werden.

2017 hat die Gemeinde bei den laufenden Tätigkeiten einen Überschuss von rund 1,3 Million Euro erwirtschaftet. Gleichzeitig wurden rund vier Millionen Euro investiert, was unterm Strich in der Finanzrechnung zu einer Minderung des Finanzierungsmittelbestands von rund einer Million Euro führte. In der Ergebnisrechnung wurde ein Gesamtergebnis von rund einer Million Euro erwirtschaftet, die zwischen ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen liegen.

Unterm Strich führte die finanzielle Entwicklung im vergangenen Jahr dazu, dass die Gemeinde ein Vermögen von rund 39 Millionen Euro ausweist. Die Verbindlichkeiten liegen bei 3,7 Millionen Euro und ihnen stehen Rücklagen von gut 3,4 Millionen Euro gegenüber.