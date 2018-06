Bilder atmen wirbelnde Ruhe

Anzeige

Der inzwischen über siebzigjährige Maler, Bildhauer und Grafiker, der vor seiner Umsiedelung nach Deutschland Dozent für Malerei an der Akademie für schöne Künste in Sofia war und der 2002 mit seinem Gemälde „Paris Bar“ einen bildzeitungsschwangeren, handfesten Skandal anzettelte, bannt surreale Szenen in einer Klasse, die akademische Ausbildung und großes Genius gleichermaßen atmet, oft sehr grotesk, fast immer mit einer erotischen Grundnote – in jedem Falle aber ein Fest für die Augen, die sich nicht sattsehen können an den farbenfrohen, immer klar gegliederten und eindrücklichen Bildern.

Seinen großen Vorbildern, mit denen er in jedem seiner Werke in einer Art Zwiesprache zu stehen scheint, widmet er eine Sechsergruppe: „Warhol“ entspringt einer Dose, während sich in die „spanische Schule“ der Künstler selbst ins surreale auflöst, „Beuys“ von Dürers Hasen bekrönt und eben der mit einem Schokohasen vor seinem Original.

Vojnov liebt die sinnliche Eskapade, den Gang in den fantastischen Realismus, den er mit jedem Pinselstrich auskostet.

Triptychon des Konsumrauschs

Den Gästen präsentiert er so einen gewitzten Triptychon des Konsumrauschs: Zwei verschmitzt lächelnde schwarzhaarige Schöne mit Einkaufstaschen auf dem Kopf wachen als „Signorita Gucci“ und „Gucci Mädchen“ über eine vor den Flacons aller großen Marken von der Mona Lisa entlehnten „Shopping Queen“.

Was an Vojnov fasziniert, ist sein meisterlicher Pinselstrich, der den in Wirklichkeit zu Archetypen überformten Frauen so viel Lebendigkeit und Gegenwärtigkeit einhaucht, als stünden sie direkt vor dem Betrachter, kombiniert mit einem immer humorvollen, ganz und gar diesseitigen Bildinhalt, der begeistern und fesseln kann.

Von fast schon explosiver Kraft, den Betrachter mehr in den Bann zwingend, als bescheiden einladend: „Rotkäppchen“ – eine auf den ersten Blick wirbelnde Barfrau im Flaschenmeer, die auf den zweiten Blick nicht nur zwölf Hände hat, sondern auch noch ein Krönchen aus einem Sektverschluss und bei all dem Wirbeln und in dem betörenden Farbenrausch um sie herum mit ihren geschlossenen Augen, der makellosen Haut und der strengen Haltung eine kontrastierende Ruhe geradezu aufdrängt.

Dimitri Vojnov ist ein perfektes Beispiel für die meisterliche Größe, die es in Neulußheim wie selten sonst zu sehen gibt. Und in all seinen Überraschungen, in all seinen wunderlichen Welten lädt der Maler ein für eine neue Ausstellung, die wider ganz anders sein wird, als diese.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 18.06.2018