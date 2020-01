Bilder entführen in die Welt der Götter

Neulußheim.Im Kulturtreff Alter Bahnhof wird am Freitag, 24. Januar, 20 Uhr, eine von Wolfgang Treiber organisierte Ausstellung eröffnet, in der Bilder von Julius Wein zu sehen sind. Schon als Jugendlicher interessierte sich Julius Wein aus Rheinhausen für die Geschichten der alten Griechen, weshalb die Götterwelt sein Schaffen prägt, erklärt das Kulturamt in einer Pressemitteilung.

Seine Liebe zur griechischen Inselwelt, das besondere Licht und die Farben Griechenlands – wo er Jahr für Jahr seinen Urlaub verbrachte – inspirierten ihn, die Sagen von Göttern und Helden aus der Mythologie in einem Feuerwerk aus Farben, mit großem Formenreichtum und in akribischer Detailverliebtheit mit Acryl- und Ölfarben, oft auf Goldgrund, auf die Leinwand zu bannen und bildgewaltig in Szene zu setzen. Erst nach Beendigung seines Berufslebens als Bauleiter in der blechverarbeitenden Industrie begann er intensiv mit dem Malen.

Sein Hang zum fantasievollen Malen wurde gefördert durch das Betrachten von Bildbänden über Surrealisten und Malern des fantastischen Realismus. Wein entführt die Besucher in die fantastische Welt der griechischen Helden und Götter und lässt sie in die mythologischen Geschichten von Ikarus Herakles, Poseidon, Medusa, Leda und Artemis eintauchen. zg

