Bilder wie aus der Zeit gefallen

Neulußheim.In den Jahren 2007 und 2009 überraschte der Künstler Helmut Marin im Kulturtreff Alter Bahnhof mit seinen beiden ersten Einzelausstellungen das Publikum mit einer außergewöhnlichen Werkschau. Nun kehrt er zu einer Retrospektive aus Anlass seines 70. Geburtstages zurück.

Einen tieferen und persönlicheren Zugang zur Kunst des 1948 geborenen Malers bekommt man, wenn man seine Lebensgeschichte kennt: Als gelernter Grafiker, Schriftsetzer und Layouter gehört das Zeichnen und Malen mit Bleistift und Tusche zu seinem Handwerkszeug. Infolge einer Multiple Sklerose- und Krebserkrankung musste er seinen Beruf frühzeitig aufgeben und entdeckte in dieser schweren Phase die Malerei als Mittel und Möglichkeit, sich neu und anders mitzuteilen, mit seiner Krankheit umzugehen und sein Befinden auszudrücken. Vonseiten der Ärzte war ihm nur noch eine kurze Lebensdauer testiert worden.

Durchbruch in Neulußheim

Bis zur ersten Exposition in Neulußheim hatte Helmut Marin seine Bilder nur in jährlichen Gemeinschaftsausstellungen bei der „Art Hendese“ in der Tiefburg in Heidelberg-Handschuhsheim ausgestellt. Die Exposition in Neulußheim aber brachte für ihn den Durchbruch. Er wurde dadurch nicht nur bekannt, sondern konnte zum ersten Mal viele Bilder verkaufen, was in seiner damaligen finanziellen Notlage ein großer Segen für ihn war. Der große Erfolg und die unfassbare Freude darüber, gaben ihm die Kraft, weiter zu malen und schließlich sogar die Krankheit wie durch ein Wunder zu besiegen.

Nach der Genesung hat Helmut Marin mehrere erfolgreiche Einzelausstellungen bestritten und feiert mit der jetzigen Retrospektive seinen 70. Geburtstag.

Seine meist großformatigen, mit Acrylfarben auf Holz oder Leinwand gemalten Bilder, sind oft hintersinnig, mit surrealen Szenen und eigener Symbolsprache, welche die Fantasie des Betrachters wecken und zur Auslegung eigener Geschichten anregen.

Im Stil von Magritte

Die Affinität zu René Magritte ist oft verblüffend – sachlich, farblich klar strukturiert und doch von magischer Wirkung. Paradoxe Gegenüberstellung vertrauter Alltagsobjekte, subjektiv gestaltete Größenverhältnisse und sinnstiftende Farbgebung – das sind die Markenzeichen des in Heidelberg lebenden Künstlers Helmut Marin.

In seiner Farbgebung ist er freundlich und hell. Er mag Blau- und Türkistöne, leuchtendes Gelb oder Grasgrün, wobei er die einzelnen Farbflächen deutlich voneinander abgrenzt. Das erweckt zuweilen einen surrealen Eindruck, wenn er beispielsweise einen Himmel aus einem hellblauen und einem dunkelblauen Streifen zusammensetzt. Auffällig ist die Verwendung der Farbe Rot, mit der symbolstarke Elemente akzentuiert werden. Diese Mischung aus individueller Erfahrung und offenem Symbolraum macht die Kunst von Helmut Marin unverwechselbar.

Zur Vernissage am Freitag, 5. Juli, 20 Uhr, im Kulturtreff Alter Bahnhof, lädt der Organisator der Kunstausstellungen, Wolfgang Treiber, alle Kunstbegeisterten ein und wünscht sich für den Künstler eine große Gratulantenschar.

Die Ausstellung ist, bei freiem Eintritt, außerdem geöffnet am Samstag, 6. Juli, von 15 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 7. Juli, von 11 bis 17 Uhr. Der Künstler ist immer anwesend. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 17.06.2019