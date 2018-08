Bingo erfordert Köpfchen

Neulußheim.Dass Bingo nicht nur die ältere Generation erfreut, zeigten die 13 Ferienkinder bei ihrem Bingospiel in den Räumen der Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt (Awo).

Das Spiel erfordert hohe Konzentration und einen schnellen Blick auf die Zahlen der Bingokarten. Für die pfiffigen Kinder kein Problem. Kaum zu glauben, absolute Stille an den Tischen. Spielleiterin Karin Horchheimer an Tisch eins schüttelte noch einmal die kleinen Holzzahlen durcheinander – „B 5“, ihre letzte Ansage, und schon kam das erlösende Wort „Bingo“ von Finn, der als Erster alle genannten Zahlen in einer Reihe hatte.

Ein Gewinnerstrich auf die Namensliste und weiter ging es im Spiel. So auch an Tisch zwei, wo Renate Weißbrod das Spiel lenkte.

Während die fröhliche Schar konzentriert der Zahlenansage lauschten, Lisa Klever, Inge Sieber und Renate Hettwer vom Awo-Team Hilfestellung leisteten, zog leckerer Waffelduft durch die Räume. Renate Schöner bereitete alles für die Pausenstärkung vor, wobei kühle Getränke und Wassermelonenstückchen sowie die Äpfel zum selber Schälen der absolute Renner waren.

„Fit für die nächste Runde“

„Das ist gut für meinen Bauch und für meinen Kopf. Jetzt bin ich fit für die nächste Runde Bingo“, so ein kleiner Steppke. Christoph und Celina zog es an den dritten Tisch, wo Renate Schöner das immer noch so beliebte „Mensch ärgere dich nicht“ aufgebaut hatte.

Interessiert hörten alle während der Pause Renate Schöner zu, die den Ferienkindern die Arbeit der Awo etwas näher brachte. „Meine Mama hat auch schon Sachen in die Kleiderstube gebracht und die Oma von meiner Freundin spielt hier Bingo“, wußte eine kleine Spielerin zu berichten.

Viel zu schnell ging der Nachmittag in der Begegnungsstätte zu Ende. Die ersten drei Preise in Form von Eisgutscheinen erhielten Enias, der eine Glückssträhne hatte und neun mal „Bingo“ rufen konnte, Finn und Philipp waren die weiteren Gewinner. Spiele und Kleinigkeiten vom vorbereiteten Tisch waren schnell ausgesucht.

Karin Horchheimer und Renate Schöner beglückwünschten alle Ferienkinder und überreichten an alle Gutscheine für Eis, die sicher bald in den nächsten heißen Tagen eingelöst werden. rhw

