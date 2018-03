Anzeige

Die Wohnräume sind jeweils für zwei Bewohner ausgelegt und haben eine Standardausstattung. Im vorderen Bereich sind Gemeinschaftsräume, eine Küche sowie Sanitärraume und der Waschmaschinenraum sowie einige Bewohnerzimmer untergebracht, das Gros der Zimmer schließt sich in einem zweiten, durch eine Glastür abgetrennten Block an.

Die Gemeinde hat die Container beim Hersteller, der Mannheimer Firma Losberger, gekauft, die auch für den Ausbau zuständig war. Die Gemeinde übernahm den Einbau der Küche mit fünf Herden und die Möblierung. Das Außengelände wird noch auf ein einheitliches Niveau aufgeschüttet, dann wird Gras eingesät, erläutert Andreas Emmerich, rund um die Wohnräume ist gepflastert.

Mit dem Einzug der neuen Bewohner möchte Harald Wolf frühestens am 12. März beginnen, bis Karfreitag soll die Unterkunft voll belegt sein. Eigentlich hätte die Gemeinde die 52 Menschen in Anschlussunterbringung schon im vergangenen Jahr aufnehmen müssen, berichtet Bürgermeister Gunther Hoffmann, der dem Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises dankbar ist für den Aufschub.

Ausschließlich Männer ziehen ein

2016 hatte Neulußheim vier Flüchtlinge mehr aufgenommen, als man verpflichtet gewesen wäre. Woher die neuen Bewohner kommen, steht laut Harald Wolf noch nicht fest. Klar sei, das der Kreis seine noch bestehenden Erstaufnahmeeinrichtungen in Hockenheim, Reilingen und Leimen auflösen wird – und dass es ausschließlich alleinstehende Männer sein werden.

Wolf hofft, dass alle 52 aus einer Nation stammen, was die Harmonie fördere. Das Integrationsteam des DRK lege großen Wert darauf, dass vor allem aus der Erstunterbringung in der Region bekannte Gesichter hierher wechseln. In der der Anschlussunterbringung leben bislang 37 Menschen in vier Objekten in Neulußheim – alle aus Syrien – und es gebe keine Klagen oder Auffälligkeiten, unterstreicht Wolf.

Dabei sei die Skepsis einiger Bürger zuerst groß gewesen, doch: „Sobald die Flüchtlinge ein Gesicht haben, wird die Lage entspannter“, hat Gunther Hoffmann beobachtet.

