Ebenso verfährt Sigrid Kohlbecker, die ihre Blumen aus der konkreten Situation herauslöst und sie durch ihre intensive Betrachtung und die detailgetreue, allenfalls ästhetisch gehübschte Wiedergabe zu Archetypen macht, die Raum und Zeit verlassen haben und allein der Schönheit im Auge des Betrachters dienen.

In Manier der Altmeister

In traditioneller Manier der Altmeister mischt sie Form, Farbe und Schattierung zu einem Ganzen, das der Vergänglichkeit ein Schnippchen schlägt: Voll und verlockend sind ihre Blüten, reizvoll und faszinierend in der nuancierten Ausgestaltung in einem Rausch an differenzierten, feingraduellen Schattierungen und Einfärbungen.

Dass sie damit eine übermächtige Betonung auf das Handwerk legt und den künstlerischen Pathos völlig beiseite legt, mag dem Kunstkenner ein sprichwörtlicher Dorn im Auge sein, den Gästen, die der Vernissage beiwohnten, blieb der übermächtige Eindruck von Schönheit, Eleganz und Faszination für das Können.

Musikalisch umrahmt wurde die Ausstellungseröffnung von einem Querflöten-Trio (Sophia Knebel, Lilian Kettenmann und Maja Lotz) der Musikschule Waghäusel-Hambrücken, zu der „Kunst-Papst“ Wolfgang Treiber, der wie immer auch die Werkeinführung übernahm, einen neuen Kontakt geknüpft hat und die man zukünftig öfter in Neulußheim hören dürfte.

