Blumen zieren den Maikranz

Neulußheim.Die Neulußheimer lassen sich nicht beirren, wenn es um ihr Zunftbaumfest des Gewerbevereins geht. Seit den 1980er Jahren wird in den Tagen um den ersten Mai gefeiert, und wenn Aprilwetter herrscht, dann eben in der Turnhalle.

Die Krippenkinder des Hauses Kunterbunt, ausgestattet mit niedlichem Hasenkopfschmuck, eroberten die Bühne und die Herzen der Zuschauer sofort. Mit Hilfe von Mama und Papa schmückten sie eifrig den großen grünen Kranz mit selbstgebastelten bunten Papierblumen. „Die Kleinen haben drei Wochen gebastelt und ein Lied einstudiert“, verriet Christine Pech, Leiterin des Hauses Kunterbunt, – und schon ertöne das Lied „Immer wieder kommt ein neuer Frühling“.

In die Halle ausgewichen

Katja Brömmer, Vorsitzende des Gewerbevereins, freute sich: „Der schöne Kranz ist heute Mittelpunkt unseres Festes und wird auch beim Tanz in den Mai einen Ehrenplatz in der Halle haben. Sie ergänzte: „Wir sind heute in die Turnhalle ausgewichen, aber kein Problem, selbst die große Hüpfburg hat ihren Platz gefunden. Es gibt Freibier, Maibowle für Kinder, Brezel und Kaffee und Kuchen, ein schönes Programm für alle Generationen.“

Musikalisch wurde die Veranstaltung vom Musikverein Harmonie Neulußheim und vom Spielmannszug Neulußheim begleitet. „Wir unterstützen die Vereine gerne bei ihren Festen“, erklärt Siegfried Polke, Tambourmajor an diesem Tag. Christl Roth, Vorsitzende des Spielmannszugs, ergänzt: „Wir halten gerne an diesen alten Traditionen fest und freuen uns, wenn unsere Musik gut gefällt.“

Fest findet großen Anklang

Die Besucher des Zunftbaumfestes waren sichtlich zufrieden und honorierten die Darbietungen mit viel Applaus. „Uns gefällt es gut hier und unser Sohn erzählte schon seit Tagen von nichts mehr anderem zuhause“, lachte Samira Ehringer, Mutter von Matteo (2), der gerade auf der Bühne stand und sich nun seine wohlverdiente Brezel schmecken ließ.

Dass früher solche Feste anders waren, wusste Sonja Lörch aus Neulußheim, die mit ihrer Enkelin Marlene (13) zu Gast war: „Da gab es nicht soviel ‚drumherum‘ mit Essen und Trinken und Unterhaltung. Aber ich genieße es, wie es heute ist und feiere gern mit, wenn in Neulußheim was los ist.“

Beim Tanz in den Mai ist heute dazu wieder Gelegenheit, Karten hierfür wären noch erhältlich, bestätigte Katja Brömmer vom Gewerbeverein.

