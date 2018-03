Bodo Häusler im Amt bestätigt

Anzeige

Vortrag über Medikamente

Mit dem Dank an seine Vorstandskollegen übergab der Vorsitzende das Wort an Nicole Weiland. Die Apothekerin der Lusshardt-Apotheke in Neulußheim rundete die Veranstaltung mit einem Referat über Medikamente und Wechselwirkungen ab.

Abschließend gab Bodo Häusler noch einen Ausblick auf die geplanten Veranstaltungen. Zum Ausklang wurden Getränke und eine kleine Vesper zum gemütlichen Beisammensein gereicht. wph

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 22.03.2018